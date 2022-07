“Perché stanno insieme”. Valeria Marini e Eddy Sinascalchi, la verità sulla coppia del momento (Di domenica 31 luglio 2022) La loro storia ormai va avanti da qualche e mese venuta allo scoperto quando Valeria Marini e Eddy Siniscalchi erano stati beccati insieme al mare in atteggiamenti inequivocabili. A dare la notizia, con tanto di foto, era stato il settimanale Diva e Donna. La showgirl 55enne e il manager, di 20 anni più giovane, avevano scelto la Costiera Amalfitana per uscire allo scoperto. Da quale momento in poi i paparazzi si erano scatenati spesso usando anche toni maligni vista la differenza di età. Ora, intervistato da Fanpage, Eddy Siniscalchi dice la sua. “Non brillo di luce riflessa. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022) La loro storia ormai va avanti da qualche e mese venuta allo scoperto quandoSiniscalchi erano stati beccatial mare in atteggiamenti inequivocabili. A dare la notizia, con tanto di foto, era stato il settimanale Diva e Donna. La showgirl 55enne e il manager, di 20 anni più giovane, avevano scelto la Costiera Amalfitana per uscire allo scoperto. Da qualein poi i paparazzi si erano scatenati spesso usando anche toni maligni vista la differenza di età. Ora, intervistato da Fanpage,Siniscalchi dice la sua. “Non brillo di luce riflessa. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare conti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi ...

