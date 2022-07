Perché il bonus 200 euro su RdC non è arrivato, l’INPS spiega tutto (Di domenica 31 luglio 2022) Giunti all’ultimo giorno di luglio, è il caso di tornare su uno spinoso argomento ossia sul Perché il bonus 200 euro su RdC (Redito di Cittadinanza) non è arrivato. In effetti, durante la settimana che volge al termine, abbiamo esaminato la situazione per la mancanza del relativo accredito per tanti italiani. Ora l’INPS ha chiarito il Perché in molti non hanno potuto beneficiare ancora dell’aiuto, attraverso la sua pagina social Facebook. Niente panico, Perché sono in corso anche alcuni controlli doverosi prima dell’erogazione. Finalmente una spiegazione ufficiale l’INPS non nega affatto che ci siano stati dei ritardi per l’erogazione del bonus 200 euro su RdC in questo mese di luglio. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Giunti all’ultimo giorno di luglio, è il caso di tornare su uno spinoso argomento ossia sulil200su RdC (Redito di Cittadinanza) non è. In effetti, durante la settimana che volge al termine, abbiamo esaminato la situazione per la mancanza del relativo accredito per tanti italiani. Oraha chiarito ilin molti non hanno potuto beneficiare ancora dell’aiuto, attraverso la sua pagina social Facebook. Niente panico,sono in corso anche alcuni controlli doverosi prima dell’erogazione. Finalmente unazione ufficialenon nega affatto che ci siano stati dei ritardi per l’erogazione del200su RdC in questo mese di luglio. ...

notesuacq : @LuisaCerutti7 @lucianocapone Hanno fatto i lavori saranno di nuovo a spasso perché le aziende non hanno investito… - Alessan46282048 : @AndreaMarcucci Ha detto il falso! Inoltre è PIL MARCIO, le spiego il perché. La crescita è dovuta al bonus 110, la… - pierob1972 : @alan19_88 A parte che devi aggiungere anche 2 di bonus...poi avete Casadei che vale 20 perché comprare Asslani... - Giancarlo1970 : @CristinaMolendi Ma perché a draghi si imputano solo meriti ? Esattamente lui che ha fatto per questo 3% ? Credo ch… - loff2 : @lucianocapone Ma non dire caZzate, piuttosto analizza perché è salito il Pil. Il bonus 110 ad esempio c’entra qualcosa? -