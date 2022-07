Pentathlon | Mondiali 2022 | l’Italia chiude con l’undicesimo posto nella staffetta mista

(Di domenica 31 luglio 2022) Si sono conclusi i Campionatidimoderno. Alessandria d’Egitto ha salutato la manifestazione iridata con la prova di. Presso gli impianti dell’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT)schierava la coppia formata da Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Francesca Tognetti (Carabinieri), ma non è stata in grado di entraretop10. La medaglia d’oro è andata alla Corea del Sud con 1393 punti (264scherma, 314 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 515 nel laser run), mentre la medaglia d’argento è andata alla Gran Bretagna con 1380 punti, mentre completa il podio la Turchia con 1376. Quarta posizione per la Francia con 1363, quinta per il Messico con 1361 mentre ...

ItaliaTeam_it : ?????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????! ???? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d'Egi… - Agenzia_Ansa : Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo di pentathlon moderno. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul pod… - Coninews : ELENA SUL TETTO DEL MONDO ?? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Elena… - pupaclaudia : RT @Coninews: ELENA SUL TETTO DEL MONDO ?? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Elena #Micheli s… - infoitsport : Elena Micheli oro ai Mondiali di Pentathlon “Felice per primo titolo” -

Grande costanza ad alti livelli per Micheli che si è tenuta nelle parti alte della classifica con scherma ed equitazione, ilprevede cinque discipline, ci sono anche nuoto, tiro a segno e ...ALESSANDRIA D'EGITTO " Elena Micheli vince l'oro aidiModerno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World ...Leggi anche - Superbike, Bautista vince a Most: sono mille podi per Ducati Roma, 31 luglio 2022 - Il pentathlon moderno italiano ha trovato la sua campionessa. Elena Micheli, classe 1999, ha vinto il ...Foto UIPM. Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mondo di pentathlon moderno. L'azzurra classe 1999, già due volte sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione, trionfa ai Mondiali Senior 2022 d ...