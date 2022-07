Pentathlon moderno | l’azzurra Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo

(Di domenica 31 luglio 2022) Classe 1999,è diventata ladeldi. Un traguardo raggiunto ad Alessandria d’Egitto, dove si stanno svolgendo i Campionati mondiali di questa disciplina. Argento per l’ungherese Michelle Gulyas e bronzo per la turca Ilke Ozyuksel. È la seconda volta che un’atleta azzurra riesce in questa impresa: l’ultima era stata Claudia Corsini nel 2005. Ilprevede cinque discipline: scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno. su Open Leggi anche: Mondiali di atletica, primo oro per l’Italia: Massimo Stano trionfa nella 35 km di marcia Mondiali di scherma al Cairo, oro alle azzurre del fioretto. Argento per la spada maschileVallortigara vince il bronzo nel ...

23.41,Micheli campionessa mondo Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mondo di. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione,trionfa ai Mondiali Senior 2022 di Alessandria d'Egitto con un totale di 1416 punti.