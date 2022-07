Partenze estive: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Il nuovo picco dei contagi, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulle Partenze estive degli italiani. Secondo un’indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza – 27 milioni, come nel 2019 – ma la recrudescenza pandemica fa crollare le Partenze di luglio a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Estate 2022: tariffe raddoppiate per i viaggi Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Il nuovo picco dei contagi, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulledegli italiani. Secondo un’indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza – 27, come nel 2019 – ma la recrudescenza pandemica fa crollare ledi luglio a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinquedi vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Estate 2022: tariffe raddoppiate per i viaggi Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze ...

