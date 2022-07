Paolo Bonolis era sposato con un'altra: ecco chi era il primo amore del conduttore (Di domenica 31 luglio 2022) Forse non tutti sanno che prima di sposare Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha preso in moglie un altra, Diane Zoeller. La loro storia è terminata bruscamente e la Zoller ha deciso di trasferirsi in America e cambiare vita. ecco cosa fa adesso è completamente irriconoscibile. Paolo Bonolis è uno dei conduttori più pagati della televisione per via della sua originalità e delle sue spiccatissime doti ironiche. Paolo è decisamente il conduttore che meglio riesce a intrattenere il pubblico con la sua parlantina e le sue battute sarcastiche. Nel 1997 Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli da cui ha avuto 3 figli, ma prima che il conduttore decidesse si fare il grande passo con la bella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 31 luglio 2022) Forse non tutti sanno che prima di sposare Sonia Bruganelli,ha preso in moglie un, Diane Zoeller. La loro storia è terminata bruscamente e la Zoller ha deciso di trasferirsi in America e cambiare vita.cosa fa adesso è completamente irriconoscibile.è uno dei conduttori più pagati della televisione per via della sua originalità e delle sue spiccatissime doti ironiche.è decisamente ilche meglio riesce a intrattenere il pubblico con la sua parlantina e le sue battute sarcastiche. Nel 1997haSonia Bruganelli da cui ha avuto 3 figli, ma prima che ildecidesse si fare il grande passo con la bella ...

