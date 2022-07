Padre e figlio giustiziati con colpo alla nuca e “imbustati” | è giallo Gli inquirenti | La criminalità non c’entra

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 luglio 2022) Undi pistolatesta,e poi chiusi in sacchi di plastica, nascosti sotto decine di tubi di gomma usati per irrigare i campi: e’ finita cosi’ la vita di un58enne e di suo27enne, ammazzati nelle campagne del Foggiano. I loro corpi erano vicino a un casolare abbandonato tra Cerignola e Manfredonia, sulla terra spaccata dal sole. Per srotolare la matassa di vecchi tubi buttati li’ da chissa’ quanto, e riuscire a estrarre i due cadaveri, e’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. A ritrovarli, secondo le poche informazioni trapelate, e’ stata la Polizia che li cercava dopo la denuncia della loro scomparsa da parte di alcuni famigliari. Delle vittime si erano perse le tracce da qualche giorno e si temeva che potesse essere accaduto qualcosa di terribile. ...