Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 1 Agosto 2022 | Scorpione nervoso

(Di domenica 31 luglio 2022) L’diFox per oggi,Ariete L’astrologo prevede un inizio di settimana promettente. Le occasioni non mancano, sfruttatele a pieno, grazie a un quadro astrale allettante. In amore se avete avuto delle discussioni con chi vi circonda, potete approfittarne per chiarire. Toro La giornata di oggi è davvero sottotono. I problemi e le incomprensioni degli ultimi giorni vi hanno notevolmente infastidito. Mantenete la calma, d’altronde in questa settimana le cose miglioreranno. Sul lavoro vi lasciate travolgere dall’entusiasmo ma avreste bisogno di riposare di più. Gemelli Siete particolarmente critici verso le persone che vi circondano, che vi appaiono particolarmente nervosi e insopportabili. Questo vi rende particolarmente suscettibili, rispondendo male a chi vi circonda. ...

