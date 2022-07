Operato al cuore si dimenticano la garza e nuore: indagato Coscioni (Di domenica 31 luglio 2022) Muore poco dopo l’intervento chirurgico effettuato dal dottor Enrico Coscioni, primario di cardiochirurgia 2 e dalla sua equipe. Finisce male per Umberto Maddolo, di Montecorvino Rovella 62 anni, ricovertato al Ruggi per problemi cardiaci che dovevano essere superati con due by pass. Pare poi che nel corso dell’intervento gli sia stata sostituita anche una valvola aortica. Alla fine l’uomo è deceduto lo scorso dicembre. I familiari, la moglie Anna Coralluzzo e i figli Alessio e Angelo che risultano parte lese nell’indagine della Procura di Salerno, condotte dal sostituto procuratore Lidia Vivaldi. Tanto è vero che il magistrato ha disposto,nei giorni scorsi, la riesumazione della salma e l’effettuazione della relativa autopsia. E dagli esami il sospetto che qualcosa non fosse andata per il verso giusto è diventato realtà. Nel corpo dell’uomo è stata ritrovata una ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 luglio 2022) Muore poco dopo l’intervento chirurgico effettuato dal dottor Enrico, primario di cardiochirurgia 2 e dalla sua equipe. Finisce male per Umberto Maddolo, di Montecorvino Rovella 62 anni, ricovertato al Ruggi per problemi cardiaci che dovevano essere superati con due by pass. Pare poi che nel corso dell’intervento gli sia stata sostituita anche una valvola aortica. Alla fine l’uomo è deceduto lo scorso dicembre. I familiari, la moglie Anna Coralluzzo e i figli Alessio e Angelo che risultano parte lese nell’indagine della Procura di Salerno, condotte dal sostituto procuratore Lidia Vivaldi. Tanto è vero che il magistrato ha disposto,nei giorni scorsi, la riesumazione della salma e l’effettuazione della relativa autopsia. E dagli esami il sospetto che qualcosa non fosse andata per il verso giusto è diventato realtà. Nel corpo dell’uomo è stata ritrovata una ...

