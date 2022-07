Omicidio Civitanova | parla la ragazza che ha girato il video | «Volevo farlo vedere a mia madre»

(Di domenica 31 luglio 2022) È unadi 28 anni l’autrice deldell’di Alika Ogorchukwu, il nigeriano di 39 anni picchiato a morte da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, civitanovese di 45 anni, il 29 luglio. Ripresa dalle telecamere di sorveglianza e ascoltata dagli agenti della squadra mobile come persona informata sui fatti, ha detto: «fara mial’orrore che stava accadendo davanti ai miei occhi». Lo riporta il Messaggero. La, moldava, ha detto anche di non essere intervenuta perché ha avuto paura. Il, che è stato inviato prima a una sua amica e che è diventato virale, è stato al centro delle polemiche. Sui social e tra la comunità locale nigeriana ci si è chiesto perché chi ha registrato ilabbia ...

mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - Internazionale : I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. L'opinione di Chr… - officialmaz : Chiunque stia pubblicando in rete le immagini dell'omicidio di #civitanova è al medesimo livello di chi le ha girat… - resistenzasvran : 'Alika finito mani nude'. Accusa omicidio volontario - - resistenzasvran : Omicidio volontario e rapina in pieno centro a Civitanova Marche. Italiano uccide nigeriano ... -

... ex primario dell'Azienda ospedaliera universitaria Pisana, dal suo profilo Facebook si appella al Presidente della Repubblica commentando l'orrore diMarche. "L'del disabile ......ambulante nigeriano di 39 anni aggredito è ucciso venerdì pomeriggio in pieno centro a...conferenza stampa presso il commissariato non ci sono motivi legati all'odio razziale nel...Come Filippo Ferlazzo ha ucciso Alika Ogorchukwu - venerdì 29 luglio nel centro di Civitanova Marche - lo ha ricostruito la ...La fidanzata dell’assassino di Alika Ogochukwu: “L’ho visto arrivare verso di me sporco di sangue, con un cellulare in mano che non ...