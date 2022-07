Omicidio Alika, la testimone: «Ho girato io quel video, era per mia madre» (Di domenica 31 luglio 2022) Ha un volto e un nome chi ha girato il video dell'aggressione ad Alika Ogorchukwu. È una ragazza moldava di 28 anni ripresa dalle telecamere di sicurezza con il telefono in mano, ascoltata... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Ha un volto e un nome chi haildell'aggressione adOgorchukwu. È una ragazza moldava di 28 anni ripresa dalle telecamere di sicurezza con il telefono in mano, ascoltata...

