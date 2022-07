Olimpiadi dei Forum, la soddisfazione di Marcella Iannella vicepresidente del Forum (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Altre poche ore e si chiude la settima edizione delle Olimpiadi dei Forum Giovani che quest’anno si sono svolte a Ponte e Torrecuso. Due paesi che hanno accolto centinaia di giovani per quattro giornate di sport, musica, passione, allegria, bellezza. 14 discipline sportive che stanno vedendo alternarsi giovani, ragazzi e ragazze in diverse zone dei paesi; tanti i Forum che hanno aderito all’evento. Un cartellone di iniziative per raccontare, con nuove parole, le Olimpiadi dei Forum. Una festa lunga quattro giorni. Due paesi, Torrecuso e Ponte che hanno unito le loro forze per realizzare questa edizione delle Olimpiadi memorabile, volta a favorire una maggiore cooperazione all’interno della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Altre poche ore e si chiude la settima edizione delledeiGiovani che quest’anno si sono svolte a Ponte e Torrecuso. Due paesi che hanno accolto centinaia di giovani per quattro giornate di sport, musica, passione, allegria, bellezza. 14 discipline sportive che stanno vedendo alternarsi giovani, ragazzi e ragazze in diverse zone dei paesi; tanti iche hanno aderito all’evento. Un cartellone di iniziative per raccontare, con nuove parole, ledei. Una festa lunga quattro giorni. Due paesi, Torrecuso e Ponte che hanno unito le loro forze per realizzare questa edizione dellememorabile, volta a favorire una maggiore cooperazione all’interno della Regione ...

Dunkest : #JoelEmbiid, che da poco ha ottenuto il passaporto francese, non ci sarà ad EuroBasket 2022 per problemi fisici. L… - intoscana : #MattonedelCuore, il 22 e 23 agosto tra Forte dei Marmi e Pietrasanta la nuova edizione dell’iniziativa di benefice… - StoriediStoria : 31 LUGLIO 1928: IL PRIMO ORO OLIMPICO DELL’ATLETICA FEMMINILE. Alle Olimpiadi estive di Amsterdam del 1928 venne i… - frances14372469 : @LucianoCigl Questa ragazza e arrivata tardi al professionismo e da subito a sempre vinto, e come avversarie a av… - lacittanews : Un cinque stelle lusso sull’orlo del fallimento. Stiamo parlando del Golden Palace di Torno, inaugurato il 13 genna… -