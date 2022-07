“Offerto all’Inter”: Marotta gongola, proposta dal Real Madrid (Di domenica 31 luglio 2022) L’Inter studia come rinforzare la rosa, e una casella potrebbe essere riempita da un giocatore in uscita dal Real Madrid. A meno di due settimane dall’inizio del campionato, che la vedrà impegnata sabato 13 agosto in casa del neopromosso Lecce, l’Inter prova a capire cosa manca in vista di una stagione dove sarà vietato sbagliare. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 luglio 2022) L’Inter studia come rinforzare la rosa, e una casella potrebbe essere riempita da un giocatore in uscita dal. A meno di due settimane dall’inizio del campionato, che la vedrà impegnata sabato 13 agosto in casa del neopromosso Lecce, l’Inter prova a capire cosa manca in vista di una stagione dove sarà vietato sbagliare. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

