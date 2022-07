Nuoto | Pilato incontra Jovanotti e sale sul palco del Jova Beach Party | “Facci sognare a Parigi 2024”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Bendettahato Lorenzo Cherubini, in arte, nella tappa delche quest’ultimo ha sostenuto ieri sera a Barletta, in Puglia. La giovanissima campionessa italiana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram diverse foto del momento, e anche un video in cui è salita sul, prendendosi il saluto della sua gente e l’incoraggiamento del cantante, che le ha detto: “Veniamo tutti a vederti alle Olimpiadi di. In bocca al lupo,”. SportFace.