"Non si vota solo il 25 settembre": elezioni, la bomba di Tajani (Di domenica 31 luglio 2022) "È la prima volta che si vota in estate, dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate mi sembra una proposta di buon senso": questa l'idea lanciata da Antonio Tajani a Mezz'ora in più, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3. Il vicepresidente di Forza Italia ha parlato del voto previsto tra poche settimane, focalizzandosi sui programmi del centrodestra. L'ex presidente del Parlamento europeo, in particolare, ha commentato anche la proposta lanciata da Matteo Salvini, quella di mettere nero su bianco i nomi dei ministri di un eventuale governo di centrodestra prima delle elezioni di settembre: "Se tutto il centrodestra è d'accordo perché no". Poi, su un particolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) "È la prima volta che siin estate, dare possibilità ai cittadini dire anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze ae sono appena tornate mi sembra una proposta di buon senso": questa l'idea lanciata da Antonioa Mezz'ora in più, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3. Il vicepresidente di Forza Italia ha parlato del voto previsto tra poche settimane, focalizzandosi sui programmi del centrodestra. L'ex presidente del Parlamento europeo, in particolare, ha commentato anche la proposta lanciata da Matteo Salvini, quella di mettere nero su bianco i nomi dei ministri di un eventuale governo di centrodestra prima delledi: "Se tutto il centrodestra è d'accordo perché no". Poi, su un particolare ...

