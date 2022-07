“Non cerco soldi o notorietà”: chi è e cosa fa nella vita il nuovo compagno di Valeria Marini (Di domenica 31 luglio 2022) Usciti allo scoperto da poche settimane, Valeria Marini ed il suo giovane compagno si mostrano felicissimi insieme: sapete chi è lui? In circa trent’anni di carriera televisiva, Valeria Marini ha fatto spesso parlare di sé anche per quanto riguarda la propria vita privata nella quale non sono mancate storie importanti anche con uomini molto conosciuti. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 31 luglio 2022) Usciti allo scoperto da poche settimane,ed il suo giovanesi mostrano felicissimi insieme: sapete chi è lui? In circa trent’anni di carriera televisiva,ha fatto spesso parlare di sé anche per quanto riguarda la propriaprivataquale non sono mancate storie importanti anche con uomini molto conosciuti. L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

PNeapolis : @UnaCertaCarmen Appena ho le ferie cerco sempre di visitare la mia terra che amo tantissimo, è un posto che purtroppo non ancora ho visitato - Cattleya980 : RT @OlgaProzorov: Cerco di distribuire inutili gesti gentili, che inutili non sono mai, malgrado quello che pensi. Buon chepalle a tutti. - chiptizenerased : non io che compro un inkbox di un cuore che piange per fare una prova e poi cerco il significato boh forse dovevo c… - mirtillow : io: da domani cerco di stare sulle 1000 iniziamo bene sto mese dai<3 *sempre io che domani devo passare il pomerig… - EOsservo : RT @NathanDelMare: Che poi io non cerco un fidanzato perfetto. Mi accontento di lui. #HughJackman -