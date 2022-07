Noi Di Centro, replica a Forza Italia: “Procederemo per la nostra strada” (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Andremo avanti con la nostra Forza territoriale, con i tanti candidati autorevoli che hanno aderito all’invito di Mastella. Domani partirà la raccolta firme per rappresentare alle prossime elezioni una speranza per i tanti elettori che si sentono traditi da una classe dirigente parlamentare debole e autoreferenziale. Per cui non abbiamo chiesto nulla a nessuno, siamo una Forza politica che si misurerà sul campo, come abbiamo già fatto alle regionali, alle comunali e alle provinciali, ottenendo vittorie straordinarie”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro a proposito del comunicato di Forza Italia. “Per la verità sono altri autorevoli amici che conoscendo il radicamento territoriale di Mastella e di Noi Di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Andremo avanti con laterritoriale, con i tanti candidati autorevoli che hanno aderito all’invito di Mastella. Domani partirà la raccolta firme per rappresentare alle prossime elezioni una speranza per i tanti elettori che si sentono traditi da una classe dirigente parlamentare debole e autoreferenziale. Per cui non abbiamo chiesto nulla a nessuno, siamo unapolitica che si misurerà sul campo, come abbiamo già fatto alle regionali, alle comunali e alle provinciali, ottenendo vittorie straordinarie”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Dia proposito del comunicato di. “Per la verità sono altri autorevoli amici che conoscendo il radicamento territoriale di Mastella e di Noi Di ...

