No Tav, scontri con la polizia al cantiere di San Didero: manifestanti lanciano pietre e petardi (Di domenica 31 luglio 2022) Si è subito allargata al campo politico la polemica per gli scontri di sabato 30 luglio in Val Susa, al termine del corteo No Tav organizzato nell'ambito del Festival Alta Felicità. Un gruppo di manifestanti ha assaltato il cantiere a San Didero, provando a rimuovere parte del filo spinato che lo circonda. Dal gruppo sono partite poi pietre e petardi verso le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Dodici i feriti nella polizia, secondo la Questura, colpiti da sassi e bombe carta. L'associazione nazionale funzionari di polizia ha parlato di "black bloc" e invitato la magistratura a fare luce su "opachi rapporti che intercorrono tra certi ambienti politici ed i black bloc no tav, per verificare se vi siano elementi di ...

