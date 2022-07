No Tav, a Venaus il Festival Alta Felicità: “Torino-Lione rischia di costare molto più del previsto. Transizione? Al governo non è mai fregato nulla” (Di domenica 31 luglio 2022) “Non ci sono governi amici ma neanche candidati amici”. Lo dicono i militanti del movimento No Tav che questo fine settimana si sono dati appuntamento a Venaus per il Festival Alta Felicità. Una tre giorni di concerti e incontri con artisti come gli Africa Unite e Alborosie ma anche di dibattiti con gli attivisti di Fridays For Future da tutto il mondo. E poi c’è stata la protesta: sabato pomeriggio un corteo di migliaia di persone ha assediato il cantiere di San Didero. “Non solo non ci sono governi amici, ma stiamo andando oltre – racconta Roberta Bonetto del movimento No Tav – non ci interessa la campagna elettorale e la propaganda che viene fatta, ma ci interessa costruire dal basso l’opposizione popolare necessaria per fermare l’opera e cambiare questo sistema”. A meno di due mesi dalle elezioni la fiducia nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Non ci sono governi amici ma neanche candidati amici”. Lo dicono i militanti del movimento No Tav che questo fine settimana si sono dati appuntamento aper il. Una tre giorni di concerti e incontri con artisti come gli Africa Unite e Alborosie ma anche di dibattiti con gli attivisti di Fridays For Future da tutto il mondo. E poi c’è stata la protesta: sabato pomeriggio un corteo di migliaia di persone ha assediato il cantiere di San Didero. “Non solo non ci sono governi amici, ma stiamo andando oltre – racconta Roberta Bonetto del movimento No Tav – non ci interessa la campagna elettorale e la propaganda che viene fatta, ma ci interessa costruire dal basso l’opposizione popolare necessaria per fermare l’opera e cambiare questo sistema”. A meno di due mesi dalle elezioni la fiducia nella ...

ilnazionaleit : Petardi e sassi contro la Polizia: migliaia di manifestanti 'no tav' assaltano il cantiere di Venaus - torinoggi : Petardi e sassi contro la Polizia: migliaia di manifestanti 'no tav' assaltano il cantiere di San Didero - sonoViolet : RT @notav_info: Il Tav è un buco nell’acqua – 24/07 ore 10 (Venaus) Passeggiata informativa al Lago del Moncenisio. Dife - infoitinterno : No Tav, parte il Festival Alta Felicità a Venaus con i Fridays For Future - stop_fake_news_ : AGI - Disordini in Val di Susa, dove in questi giorni si tiene il festival Alta Felicità. Secondo la ricostruzione… -