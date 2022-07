“No a vaccino, green pass ed armi all'Ucraina”. Dalle proteste alla candidatura (Di domenica 31 luglio 2022) Stefano Puzzer si butta in politica. Il volto principale della protesta dei lavoratori portuali di Trieste, che hanno alzato le barricate contro l'obbligo di green pass sul posto di lavoro sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone. Con lui saranno presenti in lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato ‘La gente come noi', nome ripreso dalla canzone spesso intonata durante le proteste contro l'obbligo di certificazione verde. “Il programma politico - annuncia Puzzer all'Ansa - è la battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il green pass e contro l'invio di armi all'Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell'Italia, ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Stefano Puzzer si butta in politica. Il volto principale della protesta dei lavoratori portuali di Trieste, che hanno alzato le barricate contro l'obbligo disul posto di lavoro sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone. Con lui saranno presenti in lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato ‘La gente come noi', nome ripreso dcanzone spesso intonata durante lecontro l'obbligo di certificazione verde. “Il programma politico - annuncia Puzzer all'Ansa - è la battaglia contro ilobbligatorio, contro ile contro l'invio diall', con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell'Italia, ...

Ariete4620 : @Michela_soy @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Sì, votiamo gli amici comunisti che con Conte1•\2•, Draghi Hitler vi… - EraldoFR : “Il programma politico - annuncia Puzzer all’Ansa - è la battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il green… - lucabarazzutti1 : RT @Willi_Shake_01: #IoNonDimentico - Enrico Letta segretario PD - settembre 2021 Ascoltare le parole ripetute continuamente: “vaccino” e… - evelynbani : RT @tempoweb: Dalla protesta no-#greenpass alla candidatura per le #elezioni: Davide #Puzzer con #Italexit di #Paragone #vaccino #armi #ucr… - SoniaLaVera : RT @actarus1070: Se vi viene negato di visitare un parente in ospedale perchè in possesso del solo green pass base sappiate che lo potete f… -