Nicolò si addormenta e non si risveglia | i medici non capiscono di cosa sia morto il bambino

Leggi su formatonews

(Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Belluno. Unsi èto e non si è piùto. Inondisiail piccolo. Ennesima morte improvvisa e inspiegabile. E’ accaduto a Belluno. Un bimbo,Feltrin, si èto in braccio al papà e non ha più ripreso conoscenza. Inonpossa essere accaduto al piccolo. ANSA/LAURENT GILLIERON/ARCHIVIOQuandoè arrivato in ospedale in braccio al padre, respirava poco e male, il cuore batteva troppo lentamente. Giovedì sera èall’ospedale di Pieve di Cadore, a Belluno. Il pubblico ministero Simone Marcon ha aperto un’inchiesta e a breve sarà ...