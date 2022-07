Netflix, agosto 2022: le novità in catalogo per film e serie TV (Di domenica 31 luglio 2022) Su Netflix ad agosto 2022 nuovi film e serie TV in catalogo: dal nuovo anime Tekken Bloodline, tratto dal popolare videogioco, al film Altri 365 Giorni, terzo ed ultimo capitolo della saga con Michele Morrone. Su Netflix ad agosto 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: tra le serie TV segnaliamo la terza e ultima stagione di Locke & Key, la prima stagione di The Sandman con Tom Sturridge, basata sulla serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e la terza stagione di Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher. Nella sezione film da ricordare l'arrivo di Day Shift - A Caccia di Vampiri con Jamie Foxx, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 luglio 2022) SuadnuoviTV in: dal nuovo anime Tekken Bloodline, tratto dal popolare videogioco, alAltri 365 Giorni, terzo ed ultimo capitolo della saga con Michele Morrone. Suadarrivano nuoviTV in: tra leTV segnaliamo la terza e ultima stagione di Locke & Key, la prima stagione di The Sandman con Tom Sturridge, basata sullaa fumetti scritta da Neil Gaiman e la terza stagione di Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher. Nella sezioneda ricordare l'arrivo di Day Shift - A Caccia di Vampiri con Jamie Foxx, ...

