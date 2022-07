Nato il partito anti-Nato. L'America e Draghi i nemici ideologici (Di domenica 31 luglio 2022) La bandiera della pace per dare voce alle ragioni di Putin. L’obiettivo è radunare tutto il rancore verso l’Occidente e il capitalismo. Si rispolverano i volti di Sabina Guzzanti, Ruotolo, De Magistris. Torna pure Di Battista Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022) La bandiera della pace per dare voce alle ragioni di Putin. L’obiettivo è radunare tutto il rancore verso l’Occidente e il capitalismo. Si rispolverano i volti di Sabina Guzz, Ruotolo, De Magistris. Torna pure Di Battista

marcotravaglio : Ogni volta che il Pd tiene una Direzione, si capisce meglio cos’è un ossimoro, trattandosi di un partito nato senza… - vitopetrocelli : La sinistra è il PD. Lo dice Letta, ma sa che non è vero. Sa che il PD è un partito di destra, guerrafondaio, asser… - riccard09842556 : @ilgiornale Partito Anti-NATO, metti giù la bottiglia per favore! È che avremmo dovuto cambiare la NATO per un unic… - Andy88982207 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Voterò fdi quando questo partito ritornerà sui suoi passi. Non ci rappresenta più.… - zazoomblog : Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. LAmerica e Draghi i nemici ideologici -… -