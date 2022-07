Natalia Paragoni scoppia a piangere e si sfoga: “Odio essere un peso” (Di domenica 31 luglio 2022) Non solo foto in posa in località da sogno e sponsorizzazioni, sempre più spesso gli influencer rendono pubblici i loro crolli psicologici. Questa volta è toccato a Natalia Paragoni, che oggi si è sfogata con i suoi follower ed è scoppiata il lacrime. La fidanzata di Andrea Zelletta ha parlato della competizione nel suo lavoro e anche della sua vita privata, di quanto in questo momento si senta un peso per le persone che ha intorno. “Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta. Si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. C’è in tutti i ... Leggi su biccy (Di domenica 31 luglio 2022) Non solo foto in posa in località da sogno e sponsorizzazioni, sempre più spesso gli influencer rendono pubblici i loro crolli psicologici. Questa volta è toccato a, che oggi si èta con i suoi follower ed èta il lacrime. La fidanzata di Andrea Zelletta ha parlato della competizione nel suo lavoro e anche della sua vita privata, di quanto in questo momento si senta unper le persone che ha intorno. “Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ansia da prestazione, ansia disempre perfetta. Si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. C’è in tutti i ...

