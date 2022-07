(Di domenica 31 luglio 2022)ha vinto adnellaCup. Il #8 del Richard Childress Racing firma neldi Speedway il secondo acuto in carriera, la seconda gioia della stagione. Gestione perfetta nel finale per il californiano, abile ad abbattere i rivali. Il 26enne ha amministrato la prima parte di una corsa che come sempre è stata subito impostata sulla strategia. Chase Briscoe (Haas #14) si è infatti ritrovato leader ed ha messo in bacheca in solitaria il primo traguardo volante di giornata precedendo in Ryan Blaney (Penske #12) e William Byron (Hendrick Motorsports #24) Blaney e Byron hanno gestito le danze nel cuore della competizione. Christopher Bell (Gibbs #20) non si è fermato nella sosta di fine Stage ed ha firmato il secondo ‘traguardo ...

franz_house_vg : Nascar Cup. Pocono vede @chaseelliott vincere in modo particolare. @dennyhamlin e @KyleBusch vengono squalificati p… - RCLatin2 : VUELTA 8 DE 20 !!! PRIMERO BLANEY !!! SEGUNDO BYRON, TERCERO CIDNRIC !!! LUEGO: REDDICK, KESELOWSKI, ALLMENDINGER,… - RCLatin2 : VUELTA 5 DE 15 !!! PRIMERO REDDICK !!! SEGUNDO CINDRIC, TERCERO BRISCOE !!! LUEGO: BELL, MCDOWELL, LOGANO SUAREZ,… - RCLatin2 : VUELTA 2 DE 15 !!! PRIMERO REDDICK !!! SEGUNDO CINDRIC, TERCERO BRISCOE !!! LUEGO: BELL, LOGANO, MCDOWELL, SUAREZ,… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series a Indianapolis! Diretta su Mola TV con il commento di @DanyGue4 e @Giovanni0797, NA… -

OA Sport

Infatti, questo weekend è in programma il Gallagher Grand Prix sullo stradale dell' Indianapolis Motor Speedway , in concomitanza con la tappa dellaSeries. Ecco chi bisogna tenere d'...Daniil Kvyat torna a correre dopo aver perso la possibilità di correre nel FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che il 28enne nativo di Ufa avrebbe dovuto militare con G - Drive Racing in LMP2 ... NASCAR Cup Series, Indianapolis road course: Tyler Reddick conquista l'Indiana Daniil Kvyat prenderà parte al campionato Nascar: l'esordio a Indianapolis. Per il russo una nuova avventura dopo l'addio alla F1 ...Nessuna pausa per i protagonisti dell’IndyCar Series. Infatti, questo weekend è in programma il Gallagher Grand Prix sullo stradale dell’Indianapolis Motor Speedway, in concomitanza con la tappa della ...