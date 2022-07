Napoli, turista inglese si tuffa nella fontana del Carciofo: il video diventa virale (Di domenica 31 luglio 2022) Hanno fatto il giro del web le immagini che arrivano dal cuore di Napoli e che ritraggono un turista inglese mentre fa il bagno di sera nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento. La scena grottesca è stata ripresa da un ragazzo, italiano, che lo incita a tuffarsi nuovamente mentre si intrattiene con lui. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 luglio 2022) Hanno fatto il giro del web le immagini che arrivano dal cuore die che ritraggono unmentre fa il bagno di seradelin piazza Trieste e Trento. La scena grottesca è stata ripresa da un ragazzo, italiano, che lo incita arsi nuovamente mentre si intrattiene con lui. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilgiornale : Nelle immagini, diffuse sui social, si sente un ragazzo incitare il turista a tuffarsi di nuovo nella fontana. Citt… - Giornaleditalia : #napoli Napoli, turista fa il bagno nella fontana in pieno centro: cittadini indignati VIDEO - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Turista inglese fa il bagno in una fontana del centro di Napoli. Si intrattiene in pantaloncini a parlare con alcuni raga… - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Turista inglese fa il bagno in una fontana del centro di Napoli. Si intrattiene in pantaloncini a parlare con alcuni raga… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Turista inglese fa il bagno in una fontana del centro di Napoli. Si intrattiene in pantaloncini a parlare con alcuni raga… -