Napoli, TMW: “Petagna verso Monza, attenzione alla pista Simeone” (Di domenica 31 luglio 2022) Napoli Simeone- Nono giorno di ritiro per il Napoli a Castel Di Sangro, stasera i Partenopei scenderanno in campo contro il Maiorca, alle ore 20:30. Lavoro poco forzato e tanti minuti in partitella per gli uomini di Spalletti. Il D.S. del Napoli, Cristiano Giuntoli, lavora attivamente nel mercato in entrata, interessano tanti obbiettivi. Uno di questo è Giovanni Simeone, l’attaccante del Verona è in uscita dagli Scaligeri è rappresenta l’obbiettivo numero uno per i Partenopei. Il Napoli deve cedere prima Petagna, in uscita verso il Monza, visto anche che l’ex Milan ha saltato l’allenamento di ieri e di oggi. Appena il giocatore ex Spal partirà, i Partenopei faranno all-in su Simeone, che nelle ultime ore è seguito ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)- Nono giorno di ritiro per ila Castel Di Sangro, stasera i Partenopei scenderanno in campo contro il Maiorca, alle ore 20:30. Lavoro poco forzato e tanti minuti in partitella per gli uomini di Spalletti. Il D.S. del, Cristiano Giuntoli, lavora attivamente nel mercato in entrata, interessano tanti obbiettivi. Uno di questo è Giovanni, l’attaccante del Verona è in uscita dagli Scaligeri è rappresenta l’obbiettivo numero uno per i Partenopei. Ildeve cedere prima, in uscitail, visto anche che l’ex Milan ha saltato l’allenamento di ieri e di oggi. Appena il giocatore ex Spal partirà, i Partenopei faranno all-in su, che nelle ultime ore è seguito ...

serie_a24 : #Napoli, TMW: “Petagna verso Monza, attenzione alla pista Simeone” - infoitsport : Napoli, TMW: “Petagna verso Monza, attenzione alla pista Simeone” - infoitsport : TMW RADIO - Imparato: 'Raspadori non può essere l'unica scelta per il Napoli' - infoitsport : TMW - Napoli-Maiorca, c'è attesa per Kim, Spalletti aspetta altri due rinforzi dal mercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Napoli-Maiorca, c'è attesa per Kim, Spalletti aspetta altri due rinforzi dal mercato -