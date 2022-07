Napoli, Spalletti: “Contro il Maiorca potevamo fare meglio. Buona prova di Kim” (Di domenica 31 luglio 2022) “Un po’ è andata bene, per un altro po’ insomma”. Così Luciano Spalletti commenta l’1-1 nell’amichevole Contro il Maiorca. Non del tutto soddisfatto il tecnico azzurro, che ha parlato di “difficoltà nel gestire la palla; viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Poi se si gioca con due moduli diversi se non sei aggressivo sei nella via di mezzo e non recuperi mai palla. Nella seconda parte dovevamo fare meglio”. Soddisfatto, invece, per quanto riguarda la prestazione del nuovo arrivato Kim: “Ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico. Kvara? Ha fatto bene anche le altre, lui ha la capacità di saltare l’uomo, non è stato fortunato in alcune situazioni, ma ha fatto bene, sicuramente. Dovremo fare tutti meglio, ma nel primo ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) “Un po’ è andata bene, per un altro po’ insomma”. Così Lucianocommenta l’1-1 nell’amichevoleil. Non del tutto soddisfatto il tecnico azzurro, che ha parlato di “difficoltà nel gestire la palla; viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Poi se si gioca con due moduli diversi se non sei aggressivo sei nella via di mezzo e non recuperi mai palla. Nella seconda parte dovevamo”. Soddisfatto, invece, per quanto riguarda la prestazione del nuovo arrivato Kim: “Ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico. Kvara? Ha fatto bene anche le altre, lui ha la capacità di saltare l’uomo, non è stato fortunato in alcune situazioni, ma ha fatto bene, sicuramente. Dovremotutti, ma nel primo ...

