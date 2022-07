Napoli Nuoto, Guya Zizza vola ai Mondiali under 18 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Guya Zizza è stata convocata dal Ct Giacomo Grassi a far parte della Nazionale under 18 che gareggerà a partire da oggi ai Mondiali di pallaNuoto giovanile under 18 in programma a Belgrado fino all’8 agosto. “La stagione appena conclusa nonostante il risultato è stata bellissima – ha dichiarato Guya Zizza -, abbiamo giocato un ottimo campionato, siamo cresciute tanto come gruppo partita dopo partita. Purtroppo siamo mancate nelle ultime due gare e questo ci ha lasciato tanta amarezza, merito anche degli avversari che hanno giocato meglio di noi e si sono guadagnati la promozione sul campo, ma nonostante questo sono felice della stagione conclusa che mi ha consentito di crescere e riuscire a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiè stata convocata dal Ct Giacomo Grassi a far parte della Nazionale18 che gareggerà a partire da oggi aidi pallagiovanile18 in programma a Belgrado fino all’8 agosto. “La stagione appena conclusa nonostante il risultato è stata bellissima – ha dichiarato-, abbiamo giocato un ottimo campionato, siamo cresciute tanto come gruppo partita dopo partita. Purtroppo siamo mancate nelle ultime due gare e questo ci ha lasciato tanta amarezza, merito anche degli avversari che hanno giocato meglio di noi e si sono guadagnati la promozione sul campo, ma nonostante questo sono felice della stagione conclusa che mi ha consentito di crescere e riuscire a ...

