Napoli-Maiorca, le formazioni ufficiali: la prima di Kim, out Anguissa, neanche in panchina Olivera! E Kvaratskhelia... (Di domenica 31 luglio 2022) Seconda amichevole per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il pareggio contro l'Adana Demirspor di Balotelli e Montella, oggi... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Seconda amichevole per ilnel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il pareggio contro l'Adana Demirspor di Balotelli e Montella, oggi...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Napoli, la probabile formazione di #Spalletti per la sfida contro il #Maiorca - 100x100Napoli : Olivera out nell’amichevole con il Maiorca, il comunicato della SSC Napoli - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliMallorca: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliMallorca: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - NapoliNewsRobot : SOURCE - tuttonapoli Olivera salta il test col Maiorca: il Napoli ha comunicato l'indisponibilità -