Napoli-Maiorca: formazioni ufficiali, Zielinski e Kim titolari. Out Olivera. Dove vederla in tv (Di domenica 31 luglio 2022) Napoli-Maiorca è la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale del Napoli c’è Zielinski titolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Farà il suo esordio da titolare nella difesa del Napoli anche il nuovo acquisto Kim Min-jae, che giocherà al fianco di Rrahmani. Come comunicato dal Napoli, Mathias Olivera non prenderà parte alla partita per una forte emicrania. Amichevole Napoli-Maiorca: le formazioni ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022)è la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale delc’ètitolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Farà il suo esordio da titolare nella difesa delanche il nuovo acquisto Kim Min-jae, che giocherà al fianco di Rrahmani. Come comunicato dal, Mathiasnon prenderà parte alla partita per una forte emicrania. Amichevole: le...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Napoli, la probabile formazione di #Spalletti per la sfida contro il #Maiorca - 100x100Napoli : Olivera out nell’amichevole con il Maiorca, il comunicato della SSC Napoli - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliMallorca: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliMallorca: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - NapoliNewsRobot : SOURCE - tuttonapoli Olivera salta il test col Maiorca: il Napoli ha comunicato l'indisponibilità -