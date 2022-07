Napoli-Maiorca 1-1, reti di Osimhen e Raillo. Kvaratskhelia sfiora il grande gol (Di domenica 31 luglio 2022) L’amichevole tra Napoli e Maiorca finisce 1-1 reti di Osimhen su Rigore e Raillo su un errore di Mario Rui. Kvaratskhelia sfiora il grande gol. Napoli-Maiorca, finisce 1-1 la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale del Napoli c’è Zielinski titolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Esordio da titolare nella difesa del Napoli per il nuovo acquisto Kim ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) L’amichevole trafinisce 1-1disu Rigore esu un errore di Mario Rui.ilgol., finisce 1-1 la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale delc’è Zielinski titolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Esordio da titolare nella difesa delper il nuovo acquisto Kim ...

