Napoli, incontro positivo con l’agente: vicino il rinnovo per un top azzurro (Di domenica 31 luglio 2022) I casi rinnovi hanno fatto da padroni assoluti in questa edizione di calciomercato per il Napoli. Tanti i giocatori i cui contratti, fra scadenze imminenti o future, hanno necessitato di discussione. Sono partiti a parametro 0 giocatori di grande livello come Ospina, Insigne e Mertens mentre invece il mancato accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 ha convinto la dirigenza azzurra ad accettare l’offerta del Chelsea per Koulibaly. Foto: Getty Images- Anguissa È invece passata sottotraccia la questione relativa al contratto di Anguissa, di cui discute l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, fra il camerunense e la società c’è stato un periodo di tensione a causa di una questione relativa a dei bonus promessi ma non corrisposti. La riunione avvenuta negli scorsi giorni fra il manager del giocatore, Maxime ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) I casi rinnovi hanno fatto da padroni assoluti in questa edizione di calciomercato per il. Tanti i giocatori i cui contratti, fra scadenze imminenti o future, hanno necessitato di discussione. Sono partiti a parametro 0 giocatori di grande livello come Ospina, Insigne e Mertens mentre invece il mancato accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 ha convinto la dirigenza azzurra ad accettare l’offerta del Chelsea per Koulibaly. Foto: Getty Images- Anguissa È invece passata sottotraccia la questione relativa al contratto di Anguissa, di cui discute l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, fra il camerunense e la società c’è stato un periodo di tensione a causa di una questione relativa a dei bonus promessi ma non corrisposti. La riunione avvenuta negli scorsi giorni fra il manager del giocatore, Maxime ...

