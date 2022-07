Nadia Cassini, ricordate l’icona sexy degli anni ’80? Oggi ha cambiato completamente vita (Di domenica 31 luglio 2022) Nadia Cassini rappresenta una delle icone della commedia sexy degli anni ’70. La sua carriera è stata brillante, ma ormai sono anni che non la si vede più sul piccolo schermo. Ecco quello che fa Oggi. Nadia Cassini (fonte web)Gianna Lou Muller, in arte Nadia Cassini, è originaria di Woodstock, dove nasce nel 1949. La sua carriera inizia come modella già nella seconda metà degli anni ’60. Dopo poco Nadia, decide di trasferirsi in Italia, e precisamente a Roma, dove inizia la sua brillante carriera cinematografica. Dopo un piccolo primo ruolo ne il divorzio di Romolo Guerrieri, riceve subito una parte da protagonista ne il dio serpente di Piero ... Leggi su topicnews (Di domenica 31 luglio 2022)rappresenta una delle icone della commedia’70. La sua carriera è stata brillante, ma ormai sonoche non la si vede più sul piccolo schermo. Ecco quello che fa(fonte web)Gianna Lou Muller, in arte, è originaria di Woodstock, dove nasce nel 1949. La sua carriera inizia come modella già nella seconda metà’60. Dopo poco, decide di trasferirsi in Italia, e precisamente a Roma, dove inizia la sua brillante carriera cinematografica. Dopo un piccolo primo ruolo ne il divorzio di Romolo Guerrieri, riceve subito una parte da protagonista ne il dio serpente di Piero ...

