Muore per 20 minuti | Poi si risveglia e ciò che racconta ha del miracoloso

(Di domenica 31 luglio 2022) È qualcosa di veramente straordinario quello che è accaduto ad un giovane di soli 17 anni. Un fatto al quale non c’è una spiegazione. I medici avevano constatato un arresto cardiaco e il suo cuore non batteva più. Il ragazzo aveva avuto un malore durante l’ora di ginnastica, a scuola. Per 20la sua vita è L'articoloper 20Poi sie ciò cheha delproviene da La Luce di Maria.

AlexBazzaro : Muore un essere umano e ancora prima di dedicare a lui e alla sua famiglia una preghiera chiedono ai leader politic… - enpaonlus : Porto Venere, il cane da salvataggio Mia muore sotto gli occhi dei bagnanti dopo una dimostrazione in mare - La Sta… - RaiCultura : #31agosto 1997 a Parigi Lady Diana muore in un incidente automobilistico sotto il Pont de l'Alma assieme al suo com… - uaissimo : RT @MarcoRizzoPC: Il nostro Paese muore. Un altro gruppo nelle mani del capitalismo francese: la scelta del Gruppo Ambrosi,uno tra i più gr… - GiusyCafariP : RT @MarcoRizzoPC: Il nostro Paese muore. Un altro gruppo nelle mani del capitalismo francese: la scelta del Gruppo Ambrosi,uno tra i più gr… -

I soccorsi, allertati da alcuni automobilisti, sono accorsi ma nulla hanno potuto fareil centauro. Marcello Esposito, che lavorava all'ospedale Santa Maria Nuova come operatore socio sanitario, ...Argomenti trattati Nettuno, 45enneannegato mentre fa il bagno a mare: cosa è accaduto Nettuno, uomo di 45 anni annega in mare: sciacalli ne approfittanorubare il suo zaino Nettuno, ...Il murale dipinto sulla facciata di un palazzo doveva essere un ricordo per Nicholas Orsus Brischetto, il ventunenne morto mentre viaggiava a quasi 300 chilometri orari sul Gra su una Audi R8 e il suo ...Nonostante le numerose dichiarazioni del presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, sulla morte del suddetto progetto, ecco che la Superlega torna nuovamente a farsi viva. Ma non è finita qui: infatti, ...