Movida stupefacente a Fiumicino | tre persone arrestate per droga in poche ore

(Di domenica 31 luglio 2022)– Nel weekend, i poliziotti del Commissariato, a seguito di attività info-investigativa, hanno arrestato due cittadini italiani, un 36enne ed un 41enne, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due soggetti sono stati trovati in possesso di 98 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, una pistola giocattolo ad aria compressa priva di tappo rosso, un’accetta, un machete e alcuni coltelli di medie dimensioni. Il 40enne, inoltre, è stato arrestato anche per un ordine di carcerazione a suo carico per evasione. L’uomo, a dicembre dello scorso anno, si è allontanato dalla sua abitazione dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati. E sempre gli agenti del Commissariato, unitamente all’unità cinofila, per prevenire fenomeno ...

