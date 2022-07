Mountain bike, Coppa del Mondo Snowshoe 2022: tra le donne vince Alessandra Keller. Quindicesima Martina Berta (Di domenica 31 luglio 2022) Si è spostata in Nordamerica la Coppa del Mondo di Mountain bike, precisamente negli Stati Uniti, a Snowshoe, dove da pochi minuti si è conclusa la prova di cross country al femminile per le élite. Ad imporsi, per la prima volta in carriera nella specialità (aveva vinto in Andorra, ma nello short track), è l’elvetica Alessandra Keller, che domina con il crono di 1:24:35. Alle spalle della svizzera troviamo la svedese Jenny Rissveds, staccata di 37”: per lei quarta volta in piazza d’onore nell’annata. Completa il podio la neerlandese Anne Terpstra. Nella top-5 l’austriaca Mona Mitterwallner e l’altra elvetica Jolanda Neff. In casa Italia la migliore prestazione è firmata da Martina Berta, Quindicesima, seguita da Greta ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Si è spostata in Nordamerica ladeldi, precisamente negli Stati Uniti, a, dove da pochi minuti si è conclusa la prova di cross country al femminile per le élite. Ad imporsi, per la prima volta in carriera nella specialità (aveva vinto in Andorra, ma nello short track), è l’elvetica, che domina con il crono di 1:24:35. Alle spalle della svizzera troviamo la svedese Jenny Rissveds, staccata di 37”: per lei quarta volta in piazza d’onore nell’annata. Completa il podio la neerlandese Anne Terpstra. Nella top-5 l’austriaca Mona Mitterwallner e l’altra elvetica Jolanda Neff. In casa Italia la migliore prestazione è firmata da, seguita da Greta ...

