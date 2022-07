Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: tra gli Under 23 si impongono Vidaurre Kossmann e Buri. Cortinovis nona (Di domenica 31 luglio 2022) Si sono disputate oggi a Snowshoe le due prove di cross-country degli Under 23, appuntamenti valevoli per la settima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike. Sulla pista americana lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nella prova femminile arriva il successo della svizzera Noëlle Buri, alla sua prima vittoria in stagione. Il secondo posto va alla tedesca Luisa Daubermann (+43” dalla prima posizione), mentre chiude terza la statunitense Madigan Munro (+1’38”). Per quanto riguarda l’Italia, invece, Sara Cortinovis, unica azzurra in gara, termina la sua prova in nona piazza a 4’35” da Buri. In campo maschile conquista il trionfo Martin Vidaurre ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Si sono disputate oggi a Snowshoe le due prove di cross-country degli23, appuntamenti valevoli per la settima tappa delladeldi. Sulla pista americana lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nella prova femminile arriva il successo della svizzera Noëlle, alla sua prima vittoria in stagione. Il secondo posto va alla tedesca Luisa Daubermann (+43” dalla prima posizione), mentre chiude terza la statunitense Madigan Munro (+1’38”). Per quanto riguarda l’Italia, invece, Sara, unica azzurra in gara, termina la sua prova inpiazza a 4’35” da. In campo maschile conquista il trionfo Martin...

