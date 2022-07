Adnkronos : Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - DavideGuastalla : RT @Adnkronos: Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - Owl36350444 : RT @Adnkronos: Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - Saretta1505 : @JohannesBuckler Anche Nichelle Nichols e’ morta oggi - Mario192710 : RT @MediasetTgcom24: Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tv Star Trek #NichelleNichols #startrek -

La Sicilia

Aveva 89 anni, l'annuncio ai fan dato dal figlio: 'La sua luce continuerà a splendere'. Con William Shatner (il capitano Kirk) infranse un tabù negli Anni 60: il primo bacio interrazziale sul piccolo .E'Nichols. L'attrice, che aveva 89 anni, ha interpretato il tenente Uhura in Star Trek, la serie originale, dal 1966 al 1969. Il tabloid The Sun fa riferimento ad un post pubblicato su ... E' morta Nichelle Nichols, il tenente Uhura di Star Trek È morta Nichelle Nichols. Un nome che i fan della fantascienza di tutto il mondo assoceranno al personaggio di Nyota Uhura ...Per decenni è stata fedele al suo ruolo nella Science Fiction per antonomasia, con il suo carattere radioso e spumeggiante. Protagonista di un bacio interrazziale all’epoca discusso con il Capitano ...