Monreale ha il 58° vescovo | mons Gualtiero Isacchi | Inizio il cammino con voi sulle vie della sinodalità”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 31 luglio 2022)ha il suo 58°oggi pomeriggio ha ricevuto l’ordinazione episcopale all’internoBasilica di. Papa Francesco per l’arcidiocesi normanna non ha scelto – come consuetudine – unproveniente da una diocesi minore, tantomeno un siciliano, bensì un giovane presbitero, di 51 anni, proveniente dalla diocesi di Albano, nel Lazio.ha ricevuto l’ordinazione episcopale dal card. Marcello Semeraro, dinanzi ad una assemblea numerosissima. Presente. Michele Pennisi, arciemerito, che. Sacchi ha ringraziato “perché mi ha accolto ...