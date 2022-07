Molina all’Atletico Madrid: plusvalenza per l’Udinese (Di domenica 31 luglio 2022) «Un grande ritorno, questa volta in pianta stabile, per una delle certezze bianconere della scorsa stagione. Nehuen Perez è di nuovo un giocatore dell’Udinese, prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Il difensore argentino si è legato al nostro club sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027». Così, in questi giorni, il club friulano ha Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 31 luglio 2022) «Un grande ritorno, questa volta in pianta stabile, per una delle certezze bianconere della scorsa stagione. Nehuen Perez è di nuovo un giocatore del, prelevato a titolo definitivo d. Il difensore argentino si è legato al nostro club sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027». Così, in questi giorni, il club friulano ha Calcio e Finanza.

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, tutto fatto per Nahuel #Molina all'#AtleticoMadrid: le cifre dell'affare - CalcioFinanza : #Molina all’Atletico Madrid: plusvalenza 'secca' per l’#Udinese. Le cifre dell'affare tra la cessione dell'argentin… - teojtw : Molina 20mln lo avete fatto andare all’Atletico, vi odio @juventus - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Werner al Lipsia, Firmino smentito da Klopp, Depay e Pjanic voci per dare qualche nome. Paredes non ha senso. Molina all'Atle… - Aurix957 : Werner al Lipsia, Firmino smentito da Klopp, Depay e Pjanic voci per dare qualche nome. Paredes non ha senso. Molin… -