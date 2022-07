Minions 2 Come Gru diventa cattivissimo: anteprima film (Di domenica 31 luglio 2022) Il Circuito UCI Cinemas lancia un concorso in occasione dell’uscita del nuovo capitolo della fortunata saga acquistando online il biglietto per le anteprime dell’8, 9 e 10 agosto MILANO – L’8, il 9 e il 10 agosto nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arrivano le anteprime di Minions 2 Come Gru diventa cattivissimo, il lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures ambientato negli anni ‘70, quando il maestro del male Gru era solo un dodicenne di periferia impegnato a tramare per conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere – uniscono le forze Come una famiglia strampalata. In occasione dell’attesissimo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 31 luglio 2022) Il Circuito UCI Cinemas lancia un concorso in occasione dell’uscita del nuovo capitolo della fortunata saga acquistando online il biglietto per le anteprime dell’8, 9 e 10 agosto MILANO – L’8, il 9 e il 10 agosto nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arrivano le anteprime diGru, il lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures ambientato negli anni ‘70, quando il maestro del male Gru era solo un dodicenne di periferia impegnato a tramare per conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere – uniscono le forzeuna famiglia strampalata. In occasione dell’attesissimo ...

