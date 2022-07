“Milly? Non l’ho sentita”. Ballando con le stelle, nuovo colpo di scena: salta un’altra big (Di domenica 31 luglio 2022) Ballando con le stelle, soffia forte il vento del gossip sui nuovi concorrenti del programma guidato da Milly Carlucci. Tanti in nomi accostati al programma. Nelle scorse settimane si era parlato di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Ipotesi circa le quali Milly Carlucci aveva detto la sua nel corso di un’intervista al Messaggero: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande”. “Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”. Tra i nomi che trovano ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022)con le, soffia forte il vento del gossip sui nuovi concorrenti del programma guidato daCarlucci. Tanti in nomi accostati al programma. Nelle scorse settimane si era parlato di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Ipotesi circa le qualiCarlucci aveva detto la sua nel corso di un’intervista al Messaggero: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande”. “Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”. Tra i nomi che trovano ...

