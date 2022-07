Milano: orologio rubato durante un balletto, turista truffato (Di domenica 31 luglio 2022) É stato coinvolto in un balletto, al termine del quale si sarebbe ritrovato senza orologio. Un accessorio dal valore di circa 11.000 euro. La si può considerare una vera e propria truffa, quella in cui è caduto un turista nel cuore di Milano. A darne notizia, attraverso il suo sito, è il portale SkyTg24. I fatti sono avvenuti nel cuore di Milano Era difficile immaginare che una danza di gruppo potesse trasformarsi in una vera e propria insidia. Eppure il malcapitato, dopo essersi tenuto per mano con degli sconosciuti, ha scoperto che al polso non c'era più il suo orologio. É accaduto nella zona della movida della città meneghina, nella zona di Corso Como. La vittima del furto è stata avvicinata da tre ragazzi Non gli è rimasto, dunque, che sporgere denuncia e raccontare quanto gli ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 luglio 2022) É stato coinvolto in un, al termine del quale si sarebbe ritrovato senza. Un accessorio dal valore di circa 11.000 euro. La si può considerare una vera e propria truffa, quella in cui è caduto unnel cuore di. A darne notizia, attraverso il suo sito, è il portale SkyTg24. I fatti sono avvenuti nel cuore diEra difficile immaginare che una danza di gruppo potesse trasformarsi in una vera e propria insidia. Eppure il malcapitato, dopo essersi tenuto per mano con degli sconosciuti, ha scoperto che al polso non c'era più il suo. É accaduto nella zona della movida della città meneghina, nella zona di Corso Como. La vittima del furto è stata avvicinata da tre ragazzi Non gli è rimasto, dunque, che sporgere denuncia e raccontare quanto gli ...

