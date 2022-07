Milan, slitta l’arrivo in Italia di De Ketelaere: le ultime (Di domenica 31 luglio 2022) sul futuro trequartista rossonero Charles De Ketelaere è virtualmente un giocatore del Milan che ha raggiunto un accordo totale col Bruges. Stando però a quanto riferito da Sky Sport lo sbarco de trequartista belga in Italia potrebbe slittare di qualche ora. Il giocatore era atteso stasera in Italia ma potrebbe arrivare direttamente domani mattina. In quel caso farebbe la prima parte di visite mediche lunedì mattina e poi terminerebbe martedì L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) sul futuro trequartista rossonero Charles Deè virtualmente un giocatore delche ha raggiunto un accordo totale col Bruges. Stando però a quanto riferito da Sky Sport lo sbarco de trequartista belga inpotrebbere di qualche ora. Il giocatore era atteso stasera inma potrebbe arrivare direttamente domani mattina. In quel caso farebbe la prima parte di visite mediche lunedì mattina e poi terminerebbe martedì L'articolo proviene da Calcio News 24.

milanista_mauro : @DiMarzio Slitta quando viene detto che arriva oggi dal Milan? - MilanLiveIT : Previsto per domattina l’arrivo di #CDK a Milano! Il ragazzo sta sistemando gli ultimi aspetti personali in Belgio… - TeofiloSteven : @milan_corner @UnMQ_ per me possono pure stare zitti se mi evitano per la quarta settimana di fila “slitta a settimana prossima “ -