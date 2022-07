Milan, questa sera c’è il Marsiglia: Giroud torna al centro dell’attacco (Di domenica 31 luglio 2022) questa sera, alle 18.00, il Milan affronterà in amichevole il Marsiglia al 'Velodrome': tornerà al centro dell'attacco Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 luglio 2022), alle 18.00, ilaffronterà in amichevole ilal 'Velodrome': tornerà aldell'attacco Olivier

lucabianchin7 : Rafa #Leao in panchina questa sera per #MarsigliaMilan: è un po’ affaticato, giocherà nel secondo tempo. Davanti ti… - EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - LouGirardiReal : La settimana scorsa: Milan problema con gli italiani in rosa. Dopo una settimana il Milan manda in prestito due it… - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport questa la probabile formazione per l’amichevole con il Marsiglia: Maignan, Calabria, Kalulu,… - erosazzurro : @AnalystGuglu Mancano altri 3 colpi a questa rosa, già così è nettamente più forte della Roma e del Milan -