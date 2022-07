Milan, entusiasmo per De Ketelaere: dalle visite al debutto, le ultime | Primapagina (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 13:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: entusiasmo in casa Milan per Charles De Ketelaere. Un colpo atteso a lungo, ma l’estenuante trattativa con il Bruges ha avuto il lieto fine sperato da dirigenti e tifosi rossoneri: 32 milioni di euro più 3 di bonus l’intesa raggiunta nei giorni scorsi con il club belga per il trequartista, atteso ora in Italia per formalizzare il trasferimento e la firma con il Diavolo. Che, nel frattempo, alle 18 affronterà il Marsiglia in un’amichevole di lusso per la squadra di Stefano Pioli, la penultima in vista della ripresa di campionato. PROGRAMMA visite – CDK arriverà a Milano nelle prossime ore – nella serata di oggi o nella mattinata di domani, si attende ancora comunicazione dal club -, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-31 13:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:in casaper Charles De. Un colpo atteso a lungo, ma l’estenuante trattativa con il Bruges ha avuto il lieto fine sperato da dirigenti e tifosi rossoneri: 32 milioni di euro più 3 di bonus l’intesa raggiunta nei giorni scorsi con il club belga per il trequartista, atteso ora in Italia per formalizzare il trasferimento e la firma con il Diavolo. Che, nel frattempo, alle 18 affronterà il Marsiglia in un’amichevole di lusso per la squadra di Stefano Pioli, la penultima in vista della ripresa di campionato. PROGRAMMA– CDK arriverà ao nelle prossime ore – nella serata di oggi o nella mattinata di domani, si attende ancora comunicazione dal club -, ...

