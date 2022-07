Milan, dopo De Ketelaere il difensore: avanti su Tanganga (Di domenica 31 luglio 2022) Il Milan ha archiviato la questione De Ketelaere, ma il mercato non si ferma: l'obiettivo ora è accelerare per il difensore centrale,... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Ilha archiviato la questione De, ma il mercato non si ferma: l'obiettivo ora è accelerare per ilcentrale,...

EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - gippu1 : Il #Milan non perdeva un'amichevole dal 28 luglio 2019, 0-1 contro il Benfica (autogol di Biglia). Fu una sconfitta… - MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - grafuio : RT @EMMEESSE_: Dopo le 3 pere in finale dal Liverpool mi sa che 'Inspired by milan' l'hanno preso troppo alla lettera - Crotiz14 : RT @EMMEESSE_: Dopo le 3 pere in finale dal Liverpool mi sa che 'Inspired by milan' l'hanno preso troppo alla lettera -