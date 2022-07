Micron | intenzionati a portare la produzione di memorie all’avanguardia negli USA

Leggi su tuttotek

(Di domenica 31 luglio 2022) L‘azienda statunitenseha annunciato l’intenzione diladiUSATechnology, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha elogiato e ringraziato l’amministrazione Biden per la sua leadership. Ma soprattutto per il lavoro bipartisan del Congresso per aver approvato la legislazione “Chips and Science”. Questo è un grande passo avanti verso la sicurezza del futuro delladi semiconduttoriStati Uniti. E soprattutto per il progresso dell’innovazione e della competitività americanaanni a venire. Questa legislazione porterà ladi semiconduttori...