Michelle Hunziker, spunta l’anello al dito: ecco chi glielo ha regalato (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore i fan di Michelle Hunziker hanno notato un anello al dito della showgirl: si tratta di un regalo di Giovanni Angiolini? ecco la verità La bionda conduttrice italo svizzera, Michelle Hunziker, è un volto di punta delle reti Mediaset. Nata nel 1977 in Svizzera, si trasferisce in Italia a soli 17 anni per iniziare la sua carriera da modella che subito dopo la porta ad emergere in TV. La conduttrice vanta milioni di followers sui social dove si mostra sempre attiva e sorridente nelle giornate piene di impegni lavorativi dove non manca mai lo sport e il tempo per le figlie. Michelle Hunziker (Foto Instagram)Sono molti i successi televisivi della Hunziker: “Paperissima Sprint”, la conduzione di “Striscia la ... Leggi su kronic (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore i fan dihanno notato un anello aldella showgirl: si tratta di un regalo di Giovanni Angiolini?la verità La bionda conduttrice italo svizzera,, è un volto di punta delle reti Mediaset. Nata nel 1977 in Svizzera, si trasferisce in Italia a soli 17 anni per iniziare la sua carriera da modella che subito dopo la porta ad emergere in TV. La conduttrice vanta milioni di followers sui social dove si mostra sempre attiva e sorridente nelle giornate piene di impegni lavorativi dove non manca mai lo sport e il tempo per le figlie.(Foto Instagram)Sono molti i successi televisivi della: “Paperissima Sprint”, la conduzione di “Striscia la ...

zazoomblog : Michelle Hunziker l’anello di diamanti nascosto all’improvviso nelle stories: ecco il motivo - #Michelle #Hunziker… - infoitcultura : Eros Ramazzotti ricorda l'amore con Michelle Hunziker: 'Non finirà mai' - brusinho5 : @Trovalotu_ Questa in prima pagina subito a destra del topless perfetto di Michelle Hunziker - wizavengers : @apijaergelato_ Chissà come mai! Ma poi fosse una ragazza giovane con un altro cognome non ne parlerebbe nessuno, m… - infoitcultura : «Un amore grande e profondo». Eros Ramazzotti si apre su Michelle Hunziker. -